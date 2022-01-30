Жительница Прикамья, которую укусила бродячая собака, выиграла суд

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Чрезвычайные происшествия, связанные с нападением на людей бродячих собак, остаются в Пермском крае актуальными. В связи с этим возникает вопрос: можно ли и каким образом отсудить компенсацию за нападение бездомных псов?

Оказывается, можно, правда, не без хлопот.

Больше двух лет длилась тяжба пермячки с пермским МКУ «Служба по обращению с животными без владельцев». На нее на улице напала собака и искусала за ногу. И вот она выиграла процесс.

- В августе 2019 года в микрорайоне «Заостровка» на женщину напала безнадзорная бродячая собака, - рассказали в Дзержинском районном суде Перми. – Она укусила ее за правую голень. В травмпункте ей было назначено лечение, поставлены прививки.

Ответчики из мунициального предприятия по отлову собак пытались опротестовать иск. Они просили потерпевшую доказать, что собака, которая на нее напала, именно безнадзорная, что она не имеет хозяина.

Однако судья, в конце концов, решил, что это она не должна этого делать.

- Доказательств, что собака имеет хозяина, стороной ответчика не представлено, - прокомментировали в суде.

Иск искусанной женщины в размере 100 тысяч рублей удовлетворили частично, сократив размер компенсации до 50 тысяч рублей.

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