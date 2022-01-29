Очередной антирекорд: за сутки в Пермском крае выявлено 2 588 заболевших COVID-19

С начала пандемии количество официально подтвержденных случаев в Пермском крае составило 179 798. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что на 29 января в Пермском крае было выявлено 2588 новых случаев заражения коронавирусом. А всего с начала пандемии количество официально подтвержденных случаев составило 179 798.

- Показатель заболеваемости за последние сутки составил 99,6 на 100 тысяч населения и по абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 7 ранговое место среди субъектов РФ и 1 место в ПФО, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. - А по интенсивному показателю заболеваемости - 15 место в РФ и первое место в ПФО.

Все заболевшие находятся сейчас под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц, они отправлены на семидневный карантин, проводится их лабораторное обследование.

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