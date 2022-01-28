«Ситуация крайне неблагополучная». Рассказываем, какие решения приняли власти Прикамья на закрытом заседании оперштаба

Масочный режим по-прежнему остается актуальным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе. На 100 тысяч населения заболеваемость в регионе составляет 80,8 - что выше, чем в среднем по России, где показатель - 60,6. По данным краевого Минздрава, Пермский край входит в число регионов с высоким уровнем риска по ковиду. Показатель выше, чем в Москве и Екатеринбурге.

- Динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная, - сообщил Виталий Костарев. - На третьей неделе января она выросла почти в два раза по сравнению со второй. А заболеваемость детей до 17 лет выросла за третью неделю в 2,1 раза.

Отменить массовые мероприятия, перевести госслужащих на дистант

На данный момент в Пермском крае выявлен 61 человек, зараженный «омикроном», в том числе четверо детей. Среди заболевших новым штаммом - 24 жителя Прикамья, которые вернулись после новогодних каникул, проведенных за рубежом - в Египте, Кипре, Турции, ОАЭ, Доминикане и других странах.

Для снижения темпов распространения коронавируса Виталий Костарев предложил отменить или перенести массовые мероприятия, в том числе спортивные, перевести на дистант работников органов государственной власти, запретить нахождение несовершеннолетних в ТЦ без родителей.

Несмотря на высокий уровень заболеваемости в Прикамье, большинство людей лечатся амбулаторно, госпитализировано не так много пациентов, сообщила министр здравоохранения Анастасия Крутень.

- 82,5 процентов госпитализированных не были вакцинированы, - отметила Анастасия Крутень. – 25 процентов заболевших - дети, это очень серьезная нагрузка на наши учреждения. Сейчас все детские стационары развернуты для приема детей, заболевших ковидом. Если ситуация с заболеваемостью детей будет ухудшаться, будем госпитализировать их во взрослые стационары.

В связи с ростом заболеваемости за минувшую неделю в Пермском крае было значительно увеличено число бригад неотложной помощи - с 718 до 1055.

- Приехавшие на вызов врачи неотложки начали выдавать пациентам при положительных результатах экспресс-теста бесплатные лекарства, - сообщила Анастасия Крутень. – Готовится передача лекарственных препаратов и на станции скорой помощи.

Закрыты 25 школ и 5 детских садов

Растет и заболеваемость ОРВИ. Сейчас в Прикамье из-за COVID-19 разобщено 718 классов в школах и 90 групп в детских садах, из-за ОРВИ — 894 класса и 199 групп. Полностью закрыты 25 школ и 5 детских садов в 12 территориях региона. По мнению края главного санитарного врача Витаия Костарева, если детская заболеваемость продолжит расти, надо рассматривать вопрос о приостановлении учебного процесса в школах.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что система образования региона готова к полному переходу школьников на дистанционное обучение.

- Но надеюсь, что мы сможем удержать эту ситуацию и не уходить полностью на дистант, а закрывать на карантин и переводить на дистант отдельные классы и школы, - сказала Раиса Кассина. - Потому что мы понимаем, что дистант - не очень качественное образование и встает вопрос, с кем будут находиться дома дети. Но если придется - уйдем.

Губернатор Дмитрий Махонин предложил разработать механизм, при котором родители смогут самостоятельно решать - переводить им детей на дистанционное обучение или отправлять в школы. Тогда часть класса сможет заниматься очно, а часть – дистанционно.

По итогам заседания было решено продлить текущие ограничительные мер до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.

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