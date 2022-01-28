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Общество28 января 2022 17:40

В Пермском крае окончены поиски 27-ленего мужчины, который уехал на «Ласточке»

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Анна Маркова
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Пропавший мужчина нашелся, жив.

Пропавший мужчина нашелся, жив.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 27-летний мужчины из города Чусового. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Он найден, жив. По информации от источника, молодого человека нашли в деревне Кутамыш, зачем он туда приехал, пока не известно.

Напомним, сегодня днем его родственники обратились с заявлением в полицию, так как 27 января в 12.10 молодой мужчина выехал на электропоезде «Ласточка» со станции Чусовская до станции Пермь - 1 и исяез.

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