В Пермском крае окончены поиски 27-ленего мужчины, который уехал на «Ласточке»

Пропавший мужчина нашелся, жив. Фото: архив "КП"

В Пермском крае окончены поиски 27-летний мужчины из города Чусового. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». Он найден, жив. По информации от источника, молодого человека нашли в деревне Кутамыш, зачем он туда приехал, пока не известно.

Напомним, сегодня днем его родственники обратились с заявлением в полицию, так как 27 января в 12.10 молодой мужчина выехал на электропоезде «Ласточка» со станции Чусовская до станции Пермь - 1 и исяез.

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