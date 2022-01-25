«У меня сил не осталось, а уговаривать себя жить я не могу»: Мама пропавшей в Перми студентки записала эмоциональное обращение к своей дочке

Анна Стерлягова. Фото: личная страница девушки/ВКонтакте

- Доченька, ну куда же ты ушла? Возвращайся домой, я тебя очень люблю, каждый день только о тебе и думаю. Твой братик тоже очень скучает, переживает, постоянно спрашивает, когда ты вернешься. Мы тебя сильно любим и ждем, пришли хоть какую-то весточку о себе, успокой материнское сердце. Я уже не знаю, наступит ли для меня завтра. У меня сил не осталось, а уговаривать себя жить я не могу, - обратилась к своей дочери Наталья Стрелягова.

Напомним, 22-летняя студентка географического факультета ПГНИУ Анна Стерлягова пропала 28 ноября. Вечером она ушла из дома в Кировском районе Перми и с тех пор никаких известий о ней нет. Первые две недели Анну активно искали полицейские, волонтеры, друзья и близкие, но последнее время на поиски девушки никто не выходит.

Родные и близкие говорят, что Анна очень общительная, жизнерадостная и любознательная девушка, очень любит путешествовать и открывать новые горизонты. Была версия, что Анна могла податься в религию, она интересовалась буддизмом. Но, по словам родных девушки, силовики исключили эту версию. Единственное, что Анна взяла перед исчезновением - горнолыжный костюм. В отчаянии мама студентки обратилась к экстрасенсам и даже сибирскому шаману, но ничего конкретного ясновидящие не сказали.

Наталья отдала ноутбук дочери программистам, что бы те восстановили последние переписки. Возможно, после этого появятся какие-то зацепки. А пока Наталья верит, верит и ждет, что ее дочь вернется домой или хоть как-то даст о себе знать, напишет, что она жива, здорова и с ней все хорошо.

Если вы видели Анну или знаете какую-либо информацию, которая может помочь в ее поисках, звоните по телефонам: 02, 102, 112, 8-958-244-12-84.

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