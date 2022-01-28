В Перми врачи «скорых» и «неотложек» будут делать экспресс-тесты и выдавать лекарства от коронавируса

Приехавшие на вызов врачи «неотложки» при положительных результатах экспресс-теста будут выдавать бесплатные лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми в эти минуты проходит заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. На нем уже выступил глава Роспотребнадзора региона, который заявил, что мы на 1-м месте по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Приволжском округе.

Кроме этого министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщила, что край входит в число регионов с высоким уровнем риска по ковиду. Выше, чем в Москве и Екатеринрбурге, 82,5% госпитализированных - не были вакцинированы.

Из нововведений в борьбе с коронавирусом - в колл-центры направят студентов-медиков младших курсов, будет увеличено число бригад неотложной помощи с 718 до 1055 на этой неделе.

- Приехавшие на вызов врачи «неотложки» при положительных результатах экспресс-теста будут выдавать бесплатные лекарства, - сказала Анастасия Крутень. - Вскоре и врачам «скорой помощи» - тоже передадут лекарства. Что касается заболеваемости детей, если ситуация с будет ухудшаться, будем госпитализировать их во взрослые стационары.