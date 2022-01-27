В Прикамье доставили партию однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Всего с начала вакцинации в Прикамье доставлено более 1,8 млн комплектов вакцины от COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермский край привезли очередную партию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» - 11 800 комплектов. Вакцину распределят между учреждениями в ближайшее время.

В Минздраве уточняют, что если вы ранее не прививались и не болели ковидом, QR-код после вакцинации «Спутником Лайт» можно будет получить только через 21 день после вакцинации.

При повторной вакцинации, либо при вакцинации ранее переболевших препаратом, сертификат начинает действовать в течение 1-3 дней после прививки.

Напомним, что в Пермском крае началась вакцинация против коронавирусной инфекции подростков.