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Общество25 января 2022 7:53

Вакцина от коронавируса для подростков поступила в Пермский край

В первой партии 2 160 комплектов «Спутника-М»
Анна Маркова
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В Прикамье подростков начнут прививать от коронавируса.

В Прикамье подростков начнут прививать от коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край привезли первую партию вакцины от коронавируса для подростков - 2 160 комплектов. В ближайшее время препарат развезут по медорганизациям. Также в образовательные учреждения будут приезжать бригады, для проведения вакцинации.

«Спутником-М» предназначен для подростков от 12 – 17 лет. Прививка, как и у взрослых, двухкомпонентная, ставить ее будут с интервалом в 21 день.

Напомним, вакцина занесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 1 января этого года. Вакцинация детей будет проводится с письменного разрешения родителей.

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