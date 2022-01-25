Вакцина от коронавируса для подростков поступила в Пермский край

В Прикамье подростков начнут прививать от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермский край привезли первую партию вакцины от коронавируса для подростков - 2 160 комплектов. В ближайшее время препарат развезут по медорганизациям. Также в образовательные учреждения будут приезжать бригады, для проведения вакцинации.

«Спутником-М» предназначен для подростков от 12 – 17 лет. Прививка, как и у взрослых, двухкомпонентная, ставить ее будут с интервалом в 21 день.

Напомним, вакцина занесена в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с 1 января этого года. Вакцинация детей будет проводится с письменного разрешения родителей.