В Перми мужчина с маленьким ребенком двое суток не мог выбраться из квартиры

Спасатели открыли дверь квартиры и освободили мужчину и ребенка. Фото: Василий Вахрин

В Перми мужчина с сыном оказались в ловушке, которую им устроила жена и мать. Случай произошел на улице Вильямса. По информации источника, они в течение двух суток не могли выйти из квартиры. Мать ребенка закрыла их на ключ и ушла из дома.

Мужчина, чтобы разрешить ситуацию, позвонил в экстренные службы. На место приехали спасатели, «скорая» и полиция. Невольных узников освободили, открыв дверь слесарным инструментом.

4-летнего мальчика осмотрели медики. Выяснять обстоятельства произошедшего и искать пропавшую мать теперь будут сотрудники правоохранительных органов.

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