«Помогите, жену зажало в полу». В Перми мужчина раздробил полквартиры перфоратором в поисках супруги

Фото: Кунгурская служба спасения.

Минувшим днем в доме в центре Перми жильцам пришлось не сладко, их сосед дробил пол в своей квартире перфоратором в поисках жены.

По информации источника, происшествие случилось в доме по улице Крисанова. Мужчина сам позвонил в экстренные службы и попросил о помощи. Он сообщил, что его жену зажало в напольном перекрытии. Поведение мужчины было, мягко сказать, странное. На место приехала бригада спасателей. Оказалось, что кроме него в квартире никого нет, весь бетонный пол разбит перфоратором. Мужчина утверждал, что в нем застряла жена.

Спасателям ничего не оставалось, как вызвать психбригаду. Ему предстоит лечение.

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