В Перми пытались похитить 10-летнюю девочку

Фото: так выглядит предполагаемый преступник.

В Перми 25 января ориентировочно с 15.00 до 15.15 на улице Кантонской Коммуны (Мотовилихинский район), неизвестный мужчина попытался похитить 10-летнюю девочку.

Информацию об этом случае появилось в социальных сетях. Источник «КП» в правоохранительных органах подтвердил, что заявление от матери ребенка поступило в полицию, в данный момент идет проверка.

Сообщается, что из черной машины (первая цифра на номере 3) выскочил мужчина и бросился за девочкой, но ей удалось убежать и спрятаться. Он крикнул в след: «Упустили».

«Просьба всех, кто проживает в том районе или проезжал в тот момент мимо, посмотреть видеозаписи. Может, получится вычислить машину», - написано в сообщении.

Ориентировка на предполагаемого преступника. Фото: ЧП и ДТП Пермь.

UPD: По информации от источника, подозреваемого мужчину задержали, сейчас его допрашивают. Как только появится официальный комментарий от МВД, мы опубликуем его на нашем сайте.

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