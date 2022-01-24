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Спорт24 января 2022 9:37

«Амкар» больше не рассчитывает на двух футболистов

Ранее клуб покинули два форварда
Григорий СЕРЕДКИН
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Максим Елеев вернулся в ЦСКА. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Максим Елеев вернулся в ЦСКА. Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» готовится к обновлению состава. Как рассказали в клубной пресс-службе, клуб больше не рассчитывает на двух игроков.

Так, на трансфер выставлен полузащитник Владислав Шпитальный. А на сборы с московским ЦСКА уехал защитник Максим Елеев.

«Команду ждет усиление. Сейчас ведутся переговоры как с опытными игроками, так и с молодежью. На сборы клуба пригласили 19-летних братьев Мирона и Никиту Талько из Магнитогорска», - рассказали в клубе.

Напомним, ранее команду покинули два форварда – Иван Лукьянов и Павел Соломатин. Оба игрока продолжат карьеру в «Калуге».

Кстати, ранее красно-черные поделились планами на межсезонье. Клуб проведет три сбора. Все - на территории Российской Федерации.