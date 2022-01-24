За неделю в Перми произошло 13 аварий с пострадавшими

В Перми с 17 по 23 декабря произошло 13 ДТП с пострадавшими. Фото: Иван Макеев

В Перми с 17 по 23 декабря произошло 13 ДТП с пострадавшими. 15 человек получили различные травмы, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщает ГИБДД.

За неделю было зарегистрировано 2769 нарушений ПДД, из них: 65 нетрезвых водителей (водителей с признаками опьянения) из них: 23 водителя управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 36 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

29 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, 71 водитель нарушил правила перевозки детей, 372 водителя не предоставили преимущество пешеходам, 395 пешехода нарушили ПДД и другие нарушения.

Напомним, 22 января случилось ДТП, в котором серьезно пострадали два человека – водитель и пассажир «Шевроле Кобальт». Авария случилась днем на улице Лифанова, в районе дома № 62.

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