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Общество24 января 2022 3:37

Неделя в Пермском крае ожидается теплая с небольшими снегопадами

Температура воздуха может быть выше климатической нормы на несколько градусов
Источник:kp.ru
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В Прикамье неделя ожидается без сильных морозов.

В Прикамье неделя ожидается без сильных морозов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода на неделе с 24 по 28 января будет теплой, обещают синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Температура воздуха может быть выше климатической нормы на 4-5°. Ночи по-прежнему будут умеренно морозными, а днем идти небольшие снегопады.

В понедельник, 24 января, −6…−11°, ночью −9…−14°. Во вторник при прояснениях ночью температура воздуха может понизиться до −20°, днем −6…−11° и без серьезных осадков.

В среду ночью по-прежнему холодно до −18…−23°, днем −9…−14°. До пятницы погода сильно не изменится. Днем ожидается в районе −7…−12°, ночью −11…−16°C.