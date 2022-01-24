Неделя в Пермском крае ожидается теплая с небольшими снегопадами

В Прикамье неделя ожидается без сильных морозов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода на неделе с 24 по 28 января будет теплой, обещают синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я». Температура воздуха может быть выше климатической нормы на 4-5°. Ночи по-прежнему будут умеренно морозными, а днем идти небольшие снегопады.

В понедельник, 24 января, −6…−11°, ночью −9…−14°. Во вторник при прояснениях ночью температура воздуха может понизиться до −20°, днем −6…−11° и без серьезных осадков.

В среду ночью по-прежнему холодно до −18…−23°, днем −9…−14°. До пятницы погода сильно не изменится. Днем ожидается в районе −7…−12°, ночью −11…−16°C.