Спортсменка из Пермского края завоевала серебро на Кубке мира по биатлону

Валерия Васнецова из Чайковского участвует в Кубке мира по биатлону.

22 января спортсменка из Чайковского Валерия Васнецова выиграла серебряную медаль в составе Сборной России по биатлону. Она выступила на седьмом этапе Кубка мира в женской эстафете, которая проходит в эти дни в немецком Антхольце.

У нас были три штрафных круга, 12 дополнительных патронов, тем не менее, в упорной борьбе девушки вытянули почти проигранную гонку.

Напомним, ранее наша спортсменка в составе женской сборной России завоевала бронзу в эстафетной гонке 4x6 км.