Биатлонистка из Прикамья взяла бронзу Кубка мира

Фото: ЦСП Пермского края

Биатлонистка из Прикамья Валерия Васнецова завоевала бронзовые медали Кубка мира по биатлону, который прошел в Рупольдинге (Германия).

Так, наша спортсменка в составе женской сборной России завоевала бронзу в эстафетной гонке 4x6 км. Компанию ей составили Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Победу одержала команда Франции, а «серебро» досталось команде Швеции.

Ждем Валерию на грядущей зимней Олимпиаде в Пекине! Тем более, что в состав сборной России вошли уже три наших землячки – саночницы Татьяна Иванова и Екатерина Катникова и лыжница Мария Истомина.

А на прошлой неделе наш земляк, фигурист Александр Галлямов установил в паре с Анастасией Мишиной два мировых рекорда.

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