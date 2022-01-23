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Общество23 января 2022 14:03

Пермский разработчик сервиса по отслеживанию ребенка стал участником японского акселератора

Он прошел отбор из тысячи участников
Анна Маркова
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Пермский сервис для определения геолокации ребенка родителями достаточно популярен.

Пермский сервис для определения геолокации ребенка родителями достаточно популярен.

Фото: Анна Маркова

Разработка пермских специалистов стала единственным участником из России в японском акселераторе 500 Startups Global. Об этом сообщает центр «Мой бизнес».

Главный продукт стартапа - сервис для определения геолокации ребенка родителями (https://findmykids.org/). Это приложение занимает шестое место в России по количеству скачиваний в категории Health&Fitness. Он прошел отбор из тысячи участников из 24 стран.

«По предварительной оценке, японский рынок позволит пермскому предприятию добавить $500 тыс. к своей прибыли в 2022 году», - сообщает «Мой бизнес».

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