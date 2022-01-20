Химики Пермского университета обнаружили новое вещество, которое поможет в борьбе с туберкулезом

Фото: Пермский университет

- Важной особенностью туберкулеза является исключительная устойчивость возбудителя болезни к воздействию лекарств, - говорит заведующий лабораторией органического синтеза Пермского университета, кандидат химических наук Александр Рубцов.

Это является большой проблемой. Врачам приходится использовать для лечения пациентов высокие дозы нескольких антибиотиков. Причем, недешевых. Стоимость полного курса лекарств для одного пациента может достигать миллиона рублей в год.

При этом большинство традиционных антибиотиков блокируют возбудитель болезни только в активно растущих клетках бактерий, не затрагивая клетки, находящиеся в «спящем» состоянии. А, «проснувшись», эти клетки приводят к рецидиву заболевания.

Новая разработка пермских ученых способна бороться с этой проблемой. Химики Пермского университета выделили новое вещество DMNP, которое может влиять на клетки бактерий, не позволяя им перейти в персисторное, «спящее» состояние, в котором они перестают реагировать на лекарства. Разрабатываемый учеными вуза новый тип антибиотика также позволит сократить рецидивы болезни.

- За основу нового лекарства взято вещество природного происхождения эрогоргиаен, впервые выделенное из морского коралла, - рассказали в Пермском университете.

Сейчас микробиологи исследуют механизм действия нового антибиотика.

- В Пермском крае высокий удельный вес микобактерий, устойчивых к воздействию антибиотиков. И если препарат, разработанный в Пермском университете, может воздействовать на возбудитель болезни, делая его менее толерантным к антибиотикам, то для медицины это очень актуально, - говорит главный врач Пермского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра Евгений Сармометов. - Пермский университет - серьезное научное учреждение, но свои разработки ученые делают «в пробирке». Так что насколько эффективно будет это вещество при лечении больных туберкулезом, надо проверять уже де-факто. Организовать две группы пациентов, одна из которых будет получать вместе с антибиотиками этот препарат, а другая, находящаяся на тех же антибиотиках, - не будет. И потом сравнить эффективность лечения.