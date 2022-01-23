В Пермском крае с моста на лед упал человек

Мужчина упал с моста на лед. Фото: Кунгурская служба спасения.

В Кунгуре с перекидного моста на лед через речку Ирень упал человек. Об этом сообщают местные спасатели. Мужчина пострадал и не мог самостоятельно выйти на берег. Очевидцы позвонили в экстренные службы.

- По прибытию спасатели обнаружили на середине реки 32-летнего мужчину, - рассказали в Кунгурской службе спасения. - Подошли к нему, оказали первую медицинскую помощь и транспортировали пострадавшего до берега, где передали бригаде «скорой».

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