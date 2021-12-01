В Перми очевидцы вызвали спасателей, увидев, как с моста упал человек

Вызов спасателей был на Красавинский мост. Фото: Анна Маркова

В Перми 29 октября около 14.40 в городскую службу спасения позвонили очевидцы и рассказали, что увидели, как с Красавинского моста упал человек. По информации источника, очевидец якобы видел, как мужчина то появляется, то уходит под воду. В службе спасения «КП» подтвердили, что вызов такой был.

- Мы подошли на лодке, в гидрокостюмах, к указанному месту падения, обследовали акваторию, но никого не обнаружили, - рассказали в пермской городской службе спасения.

В Минздраве сообщили, что «скорую» вызвали очевидцы, но оказывать помощь было некому.