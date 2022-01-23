Игры Первой лиги Международного союза КВН будут проходить в Пермском крае

Фото: Команда пермяков победила в финале Высшей лиги КВН. Фото: mahonindn/Instagram.

В Пермском крае в 2022 – 2025 годах пройдут игры Первой лиги Международного союза КВН, об этом сообщается на сайте губернатора и Правительства региона. Соглашение об этом уже подписано со всеми заинтересованными участниками. Игры будут транслироваться на региональном телеканале и цифровой площадке YouTube.

- В Пермском крае есть победные традиции команд разных лет, - говорит Александр Масляков. - Мы видели игру пермской Сборной КВН, которая на протяжении всего сезона планомерно двигалась к чемпионству. Уверен, переезд Первой лиги в Пермский край добавит ярких команд региону.

Пермский край в Первой лиге в сезоне 2022 года представит команда «Без вариантов» из столицы Прикамья.

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