Команда пермяков победила в финале Высшей лиги КВН

Фото: mahonindn/Instagram

В субботу, 18 декабря, в концертном зале Crocus City Hall в Москве прошел финал высшей лиги КВН 2021 года. За звание сильнейших приехали бороться пять команд: «Имени меня» (Королев), Сборная Пермского края, «Неудержимый Джо» (Россия), «Доктор Хаусс» (Могилев) и «Юра» (Москва).

По результатам игры, первое место разделили команды «Неудержимый Джо» и Сборная Пермского края. Губернатор региона Дмитрий Махонин выразил поздравления пермской команде в своем Instagram.

- Наши ребята @ne_perbm_a_permb и команда «Неуловимыи Джо» набрали в финальной игре 11.4 балла и взяли золотые медали. Фантастический результат! Наши выиграли все игры в сезоне. Это первая победа команды из Прикамья в главной лиге Клуба Веселых и Находчивых. Поздравляю всю команду, всех, кто работал ради этого. Победить в дебютном сезоне – дорогого стоит. Ждем трансляцию на Первом канале, чтобы полностью прочувствовать эту историческую победу, - написал Дмитрий Махонин.

СПРАВКА КП

В наши дни КВН снова стал одним из самых популярных молодёжных движений в Прикамье. Свои команды есть почти в каждом городе Пермского края, а также в вузах, колледжах и школах.

С 1997 года в Пермском крае проводится регулярный Чемпионат КВН Прикамья. В настоящее время КВН-движение в Пермском крае является одним из самых развитых в России и многочисленных молодежных движений региона.