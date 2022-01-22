Пермский край в прошлом году пережил 4,5 тысячи пожаров

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ушедшем году произошло 4 512 пожаров. Такими данными поделились в пресс-службе краевого Минтербеза.

По данным спасателей, чаще всего горят жилые дома. В жилом секторе произошло 2 588 пожаров. Это на 6,6% больше, чем в 2020 году.

781 пожар произошел в одноквартирных жилых домах (частные дома). 675 – в многоквартирных жилых домах, 179 – в надворных постройках, 233 – в садовых домиках. 538 раз горели бани.

Спасатели вновь напоминают жителям и гостям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно в холодное время года.

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