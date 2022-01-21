Пермские пожарные спасли двух человек из горящей квартиры

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми пожарные спасли из горящего дома двух человек. Пожар произошел вечером 20 января на улице Пушкарская.

Горела квартира на четвертом этаже пятиэтажки. Спасателям удалось спасти 67-летнего мужчину и 50-летнюю женщину. Их вынесли в бессознательном состоянии на лестничную клетку, где им оказали первую помощь.

Огонь ликвидировали В тушении пожара принимали участие 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Общая площадь горения составила 6 квадратных метров, квартира закоптилась.

Теперь спасателям предстоит выяснить причины инцидента.