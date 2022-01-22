Пермский аэропорт установил рекорд пассажиропотока

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми подвели итоги работы пермской воздушной гавани «Большое Савино». Как рассказали в правительстве Прикамья, за 2021 год наш аэропорт обслужил свыше 1,9 млн пассажиров.

Это абсолютный рекорд пермского аэропорта. Показатель превысил пассажиропоток допандемийного 2019 года на 16%. Было выполнено почти 8,4 тыс. самолетовылетов, что на 6,5% больше, чем в 2019 году.

На 24% стали популярнее внутрироссийские перелеты. Самые ходовые направления – Москва и Санкт-Петербург.

На 25% выросло количество международных рейсов. Объем перевозок увеличился на 25% и составил более 266 тыс. человек. Самым популярным зарубежным городом стала турецкая Анталья.

В Минтрансе Пермского края считают, что рост пассажиропотока обусловлен и появлением новых направлений. Напомним, в 2021 году запущены прямые перелеты в Челябинск, Мурманск, Омск, Астрахань и Махачкалу.

Также появились регулярные и прямые перелеты в зарубежные города: Стамбул, Каир, Баку и Ереван. А скоро пермяки смогут улететь напрямую в Среднюю Азию – Наманган и Самарканд.