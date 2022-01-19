В марте из Перми можно будет улететь в Самарканд

Мавзолей Тамерлана. Самарканд. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В расписании Международного аэропорта Пермь появились прямые рейсы в древний город, известный еще со времен Великого шелкового пути - Самарканд. Он находится на территории республики Узбекистан.

Полетная программа пока продлится лишь три недели – с 5 по 26 марта 2022 года. Время в пути составит 3 часа. Перевозчик – авиакомпания «Nordwind». На сайте авиакомпании купить билет пока нельзя.

Напомним, это уже второй город Узбекистана куда из Перми открываются прямые рейсы. Ранее «Uzbekistan Airways» анонсировала запуск рейсов из краевой столицы в Наманган.

Для туристов из РФ страна сейчас открыта (с некоторыми ограничениями).