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Общество19 января 2022 4:19

В марте из Перми можно будет улететь в Самарканд

Путь до древнего города займет три часа
Григорий СЕРЕДКИН
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Мавзолей Тамерлана. Самарканд.

Мавзолей Тамерлана. Самарканд.

Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В расписании Международного аэропорта Пермь появились прямые рейсы в древний город, известный еще со времен Великого шелкового пути - Самарканд. Он находится на территории республики Узбекистан.

Полетная программа пока продлится лишь три недели – с 5 по 26 марта 2022 года. Время в пути составит 3 часа. Перевозчик – авиакомпания «Nordwind». На сайте авиакомпании купить билет пока нельзя.

Напомним, это уже второй город Узбекистана куда из Перми открываются прямые рейсы. Ранее «Uzbekistan Airways» анонсировала запуск рейсов из краевой столицы в Наманган.

Для туристов из РФ страна сейчас открыта (с некоторыми ограничениями).