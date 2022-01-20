Несколько тысяч пермских родителей дали согласие на вакцинацию детей от коронавируса

В Пермском крае планируется привить от коронавируса 32 тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Федерация обещала нам вакцину «Спутник М» сразу после новогодних праздников, но пока ее нет, - рассказала во время Прямого эфира министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Сегодня поступила информация, что 100 000 единиц вакцины поступит в территории Российской Федерации, но мы понимаем, что это очень небольшое количество.

Образовательные учреждения Прикамья уже подготовились к предстоящей вакцинации, получили согласие от родителей. Министр уточнила, что вакцинация от коронавируса будет только добровольной.

- Хотелось бы чтоб вакцина поступила до того момента, когда начнется выраженный подъем заболеваемости и классы начнут уходить на удаленку, - дополнила Анастасия Крутень.

На вопрос, сколько мам и пап дали согласие на вакцинацию, министр ответила, что половина, не назвав цифр.

Однако ранее, в интервью «Комсомольской правде» главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков отмечал, что всего в регионе планируется привить 32 тысячи подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.