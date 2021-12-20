В Пермском крае вакцинируют от коронавируса 32 тысячи подростков

Прививки детям будут делать только после того, как родители или законные представители подпишут информированное согласие. Фото: Олег ЗОЛОТО

- За 2021 год коронавирус был выявлен у более чем 14 тысяч детей из Пермского края, и если сравнивать эту цифру с 2020 годом, то она в десять раз выше, - рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Пермского края Вадислав Семериков. – Сейчас прививку получили уже 55,5% взрослых жителей края, а когда мы привьем взрослое население, то чаще начнут болеть дети.

Поэтому в ближайшее время в крае начнется вакцинация от COVID-19 детей. Планировалось, что старт вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнется уже в этом году, но необходимых объемов вакцины в регион пока не поставлено. Поэтому их иммунизация перенесена на начало февраля 2022 года. Одновременно будет продолжаться вакцинация и ревакцинацию взрослого населения.

Вакцинировать от коронавируса планируется 32 тысячи детей из Прикамья, которые посещают школьные коллективы. Прививки им будут делать только после того, как родители или законные представители ребенка подпишут информированное согласие.