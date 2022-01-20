Жители Пермского края стали чаще жаловаться на действия коллекторов

- Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Прикамье за год в 1,5 раза выросло число жалоб на действия коллекторов. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов.

В 2021 году в регионе выявлено 239 нарушений в работе агентств и микрофинансовых организаций.

Всего в прошлом году в УФССП поступило 437 жалоб на работу коллекторов, это на 12 % больше, чем годом ранее.

Обоснованными признано 171 обращение, то есть в каждом 3 случае были нарушены норм действующего законодательства по возврату просроченной задолженности.

Самые частые нарушения – это превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие.

Виновных привлекли к ответственности и штрафам на общую сумму - 7 млн 600 тысяч рублей.

Читать также

Топ самых дорогих и необычных вещей, которые арестовали судебные приставы в Пермском крае в 2021 году

На продажу выставлено имущество на 900 млн рублей (Подробнее...)