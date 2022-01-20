Жители Пермского края стали чаще жаловаться на действия коллекторов

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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В Прикамье за год в 1,5 раза выросло число жалоб на действия коллекторов. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов.
В 2021 году в регионе выявлено 239 нарушений в работе агентств и микрофинансовых организаций.
Всего в прошлом году в УФССП поступило 437 жалоб на работу коллекторов, это на 12 % больше, чем годом ранее.
Обоснованными признано 171 обращение, то есть в каждом 3 случае были нарушены норм действующего законодательства по возврату просроченной задолженности.
Самые частые нарушения – это превышение количества телефонных звонков, текстовых и голосовых сообщений, несоответствие их содержания, некорректное общение, оказание психологического давления, взаимодействие с третьими лицами при отсутствии согласия на подобное взаимодействие.
Виновных привлекли к ответственности и штрафам на общую сумму - 7 млн 600 тысяч рублей.
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