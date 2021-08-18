Топ самых дорогих и необычных вещей, которые арестовали судебные приставы в Пермском крае в 2021 году

Судебным приставам приходилось арестовывать даже бриллианты.

В Пермском крае судебные приставы с начала года провели более 4.5 тысяч арестов имущества должников. На продажу выставлено имущество общей стоимостью – 900 млн рублей. Выручить с продаж удалось 245 млн рублей, а взыскателям передано имущество на 260 млн рублей в счет погашения долга, которое приставы не смогли продать.

В пресс-службе УФССП России по Пермскому краю рассказали, какое самое дорогое и необычное имущество им пришлось арестовывать в этом году.

Самым дорогим арестованным объектом стало 2-этажное здание детского сада за 51 млн рублей. На втором месте оказались коровы на ферме, которых оценили в 44 млн рублей. Самой крупной продажей судебных приставов в этому году стал жилой дом за 7 млн рублей.

Самым необычным арестованным имуществом стал бриллиант нежно-зеленого цвета весом почти в 2 карата с примерной стоимостью 3 млн рублей.