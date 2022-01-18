В Пермь вместо крещенских морозов придет сильное потепление

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра РФ, в краевой столице в Крещение ожидаются отнюдь не крещенские морозы. Так, дневная температура воздуха 19 января поднимется до -1 градуса – такого резкого потепления в этом январе еще не было.

На небе будет облачно, также ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ветер южный, 5 метров в секунду. Ночью со среды – на четверг похолодает до -8 градусов.

Кстати, накануне православного праздника в Пермском крае оборудуют три открытых купели на водоемах и 12 закрытых в храмах и церквях. О том, где они расположены, читайте в нашем материале.