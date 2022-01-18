Купели на Крещение в Пермском крае 2022: адреса и график работы

В 2022 году в Пермском крае оборудуют три открытых купели на водоемах и 12 закрытых в храмах и церквях Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крещение - один из самых почитаемых православных праздников. Традиционно пермяки окунаются в купели и запасаются святой водой. Считается, что крещенская вода обладает лечебной силой. Окунувшись в нее, человек может получить избавление от всех недугов. В 2022 году в Пермском крае оборудуют три открытых купели на водоемах и 12 закрытых в храмах и церквях.

Публикуем адреса и график работы купелей на Крещение в Пермском крае в 2022 году.

Купели на водоемах:

1. Очер, городской пруд по улице Ленина, 29;

2. Осинский городской округ, река Осинка;

3. Поселок Кордон Косинского муниципального округа, река Коса

Закрытые купели:

1. Пермь, улица Пристанционная, 38, храм в честь Казанской иконы Божьей матери;

2. Губаха, проспект Октябрьский, 17, храм иконы Божьей Матери всех скорбящих "Радость";

3. Суксун, село Ключи, улица Зодина, 160 а, храм Воскресения Христова;

4. Суксун, село Брехово, улица Школьная, 4, храм святителя Николая Великорецкого;

5. Чердынь, 1,5 километра от села Радикор, Свято-Никольский родник;

6. Чердынь, село Бигичи, родники Ильи Пророка;

7. Чердынь, родники в северной части села Покча;

8. Чердынь, улица Мамина -Сибиряка, 17, Иоанно-Богословский монастырь;

9. Кунгур, Монастырская, 1, купель на Белой горе;

10. Чусовой, деревня Успенка, улица Набережная, храм Успения Пресвятой Богородицы;

11. Никифоровское сельское поселение, село Красная Горка, Казанская Свято-Трифонова женская пустынь;

12. Оса, село Гремяча, святой источник.

Купели откроются 18 января в 23:00. На местах будут дежурить представители администраций, спасатели, медики и сотрудники МЧС.

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