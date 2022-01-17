В декабре в Индустриальном районе Перми обновили 53 остановки

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За месяц в Индустриальном районе Перми отремонтировали 53 остановки общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, остановки обновили на шоссе Космонавтов, улицах Мира, Карпинского, Стахановской, Геологов, Промышленной, Качалова, Космонавта Леонова. Подрядчик провел мелкий ремонт каркаса павильонов. Установил боковые стенки из профлиста и отремонтировал скамейки.

Кстати, накануне президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Во время встречи глава региона рассказал о планах по подготовке к одному из значимых событий в ближайшее время – 300-летию Перми. О том, какие проекты будут реализованы к юбилею краевой столицы, читайте в нашем материале.