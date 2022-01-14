Владимир Путин поддержал предложение Дмитрия Махонина провести в Перми в 2023 году Международный форум «Россия – спортивная держава»

Фото: краевое правительство.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. В ходе беседы глава Прикамья рассказал о планах по подготовке к одному из ключевых региональных событий в ближайшее время – 300-летию Перми.

О медицине и народном образовании

Дмитрий Махонин сообщил о том, как реализуются проекты в сфере здравоохранения. Он рассказал, что в краевом центре планируется построить около 24 новых медицинских учреждений, в том числе - инфекционную больницу на 232 койки, а также 6 поликлиник в районах города, детский реабилитационный центр, онкоцентр и другие медучреждения. Некоторые из лечебных корпусов будут возведены в рамках государственно-частного партнерства.

Губернатор подчеркнул, что вопросы развития образования не менее важны для региона.

- Мы строим 10 школ и 4 детских садика за счет бюджета, – проинформировал Дмитрий Махонин. – Еще 4 детских садика будут возведены за счет инвесторов.

Рассказывая о планах по строительству в Перми международного образовательного кампуса на 5 тысяч учащихся, в том числе, иногородних и иностранных студентов, глава региона отметил, что власти Прикамья рассчитывают в этом вопросе на федеральную поддержку.

Дмитрий Махонин сообщил, что в планах также – построить и отремонтировать корпуса для средних специальных учебных заведений. Так, за счет регионального бюджета сейчас расширяются и обновляются площади техникума им. Швецова, который готовит специалистов для авиационной отрасли.

Об авиадвигателях

Как отметил глава региона, Пермский край является одним из центров российского двигателестроения, в Перми реализуется проект по производству авиационных двигателей ПД-14 и разрабатывается принципиального новый авиадвигатель ПД-35, - отметил Дмитрий Махонин. - Наша задача – помочь в подготовке необходимого кадрового резерва и состава, создать условия для того, чтобы молодые люди приходили на предприятия Ростеха и занимались тематикой двигателестроения.

О новом здании для галереи

В ходе рабочей встречи губернатор поблагодарил президента за выделение средств в размере 1,75 миллиарда рублей из резервного фонда Правительства РФ на строительство Пермской художественной галереи. По планам переезд музея живописи в новое здание начнется в 2023 году. Дмитрий Махонин отметил, что это позволит расширить выставочные возможности учреждения и экспонировать шедевры мировой живописи и скульптуры, многие из которых сейчас хранятся в запасниках галереи.

О школе для одаренных музыкантов

Дмитрий Махонин проинформировал, что к 300-летнему юбилею Перми будет построена музыкальная школа для одаренных юных музыкантов на 350 мест. Как известно, этот проект глава государства держит на личном контроле.

- Мы получили поддержку в размере 270 миллионов рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита на эту стройку, - рассказал Дмитрий Махонин. – Стоимость проекта превышает 2 миллиарда рублей. Мы планируем взаимодействовать с Правительством России по этому вопросу. Эта школа сможет принимать ребят не только из Пермского края, но и из других регионов.

Про благоустройство Перми

Дмитрий Махонин рассказал, что в ходе подготовки к празднованию юбилея в Перми отремонтируют фасады 140 домов и восстановят 80 объектов культурного наследия, будут приведены в порядок набережные Камы в Кировском и Ленинском районах.

Кроме того, будет реконструирована историческая часть улицы Сибирской, на ней уложат гранитные тротуары, обустроят новые остановки. Прорабатывается вопрос - организовать в здании, ставшем последним пристанищем императора Романова, общественный центр для проведения балов для выпускников.

В рамках благоустройства Перми в городе также стартовал проект «Зеленое кольцо», он предусматривает благоустройство долин малых рек Егошихи и Данилихи, Черняевского лесопарка.

Глава Прикамья попросил поддержать регион в реализации этих проектов, отметив, что все они достаточно капиталоемкие.

Президент Владимир Путин одобрил озвученные планы по благоустройству, подчеркнув их важность, поскольку они ориентированы на создание комфортных условий для жизни и отдыха людей.

О спорте

Глава Прикамья также рассказал, что в рамках проекта «Пермь-300» запланировано серьезное преобразование спортивной инфраструктуры. В частности, до 2025 года в столице Прикамья построят и реконструируют 18 крупных объектов. В том числе - многофункциональную спортивную арену на 10,5 тысяч зрителей.

- Мы не только Пермь вспоминаем при этом, но и небольшие населенные пункты, - отметил Дмитрий Махонин. - Особый упор делается на спортзалах в школах, мы их ремонтируем по 75 в год. И эти спортзалы используются местными жителями.

Сейчас в Пермском крае систематически занимаются спортом более 45 процентов жителей, в 2024 году этот показатель в регионе должен увеличиться до 57 процентов.

О международном спортивном форуме

- Мы подали заявку, будем претендовать на проведение Чемпионата Европы по баскетболу, - сообщил в ходе рабочей встречи Дмитрий Махонин. - Хотел бы также заручиться поддержкой – нам хотелось бы получить право проведения Международного форума «Россия – спортивная держава» в 2023 году, в год юбилея Перми.

- Да, согласен, – ответил президент России Владимир Путин.

Дмитрий Махонин заверил главу государства, что все необходимые условия для успешного проведения форума в столице Пермского края обязательно будут созданы.