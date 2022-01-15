В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 419 человек

Фото: permkrai.ru

За минувшие сутки в Пермском крае провели 7 7333 ПЦР-исследований на коронавирус, в результате опасную инфекцию обнаружили у 419 жителей региона.

На сегодняшний день в "красных зонах" стационаров в тяжелом состоянии находятся 174 пациента. Из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от коронавируса скончались 7 643 человека. Общее число инфицированных в регионе достигло 165 294.

Напомним, Минздрав Прикамья тоже начал серьезную подготовку к приходу нового штамма «омикрон». Если сейчас в регионе развернуто 2 343 койки для помощи пациентам с коронавирусом, то постепенно коечный фонд планируется увеличить до 7 500 коек. Это рекордное для региона число за все время пандемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожидается, что «омикрон» придет в Пермский край через две недели

Пермские врачи рассказали о симптомах супер-заразного вируса и уточнили, кому особо следует беречься (Подробнее...)