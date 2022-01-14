Ожидается, что «омикрон» придет в Пермский край через две недели

Постепенно в Пермском крае коечный фонд планируется увеличить до рекордных 7 500 «ковидных» коек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 января в Пермском крае зафиксирован резкий скачок по количеству заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердили у 358 человек, а это на 50 случаев больше, чем днем ранее. Ситуация пока не связана с новым штаммом «омикрон», быстро распространяющимся по миру, но ожидается, что в ближайшие пару недель он дойдет и до нас.

30% заболевших - дети

- Ситуация с «омикроном» достаточно серьезная, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина. - На территории Соединенных Штатов и европейских стран, откуда пришел вирус, заболеваемость повысилась сразу в десятки раз.

От других штаммов «омикрон» отличает то, что им активно заражаются дети. Среди тех, кто заболел коронавирусом сейчас - 30% дети. А вот что успокаивает, так это то, что «омикрон» в отличие от дельта-штамма дает менее тяжелое течение болезни, но вот заразность у него значительно выше, порой даже в десятки раз.

- Доктора из Великобритании, у которых накопился опыт по лечению штамма «омикрон» говорят, что во время заражения у человека проявляются симптомы ОРВИ, - объясняет Наталья Корягина. - Из жалоб у заболевшего - выраженная головная боль, насморк и боль в горле. Возможно наличие сильной усталости, повышенной температуры, потливости и ломоты в теле. За счет мутаций s- белка, «омикрон» поражает легкие и распространяется в верхних дыхательных путях и по характеру течения, болезнь чем-то похожа на ангину.

Количество «ковидных» коек увеличат в три раза

Отличить «омикрон»-штамм коронавируса от обычного ОРВИ поможет ПЦР-диагностика. Поэтому у всех пациентов, имеющих признаки респираторного заболевания, медики возьмут мазок на коронавирус.

- Поэтому если у человека поднялась температура, то ему необходимо остаться дома и вызвать врача, а система здравоохранения обеспечит заболевшего ПЦР-диагностикой, - напомнила Наталья Александровна. - Ведь если вы самостоятельно пойдете в лабораторию, то повысите риск распространения вируса «омикрон» среди нашего населения.

В группу риска по заболеваемости вирусом «омикрон» входят люди старшего поколения, а также те, кто имеет сахарный диабет, онкологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы. Им сейчас особо важно вакцинироваться или ревакцинироваться, если подошло время.

Есть наблюдения, что вакцинированные люди тоже заболевают, но переносят инфекцию в легкой форме. Вакцина «Спутник V», которой уже второй год прививают россиян, достаточно эффективна против новых мутаций, она подстраивается под s- белок вируса.

- Ожидается что столичный регион войдет в пятую волну уже в ближайшие семь-десять дней, - объяснила главный внештатный терапевт регионального Министерства здравоохранения. – А Пермский край, по опыту, обычно отстает от Москвы на одну-две недели. Поэтому если вы снимали маски, то вновь наденьте их, и постарайтесь не встречаться с невакцинированными родственниками старшего поколения.

В ближайшее время, чтобы защитить от заражения «омикроном» школьников, в Пермском крае начнется вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Родителям уже начали раздавать бланки «информированного согласия», после подписания которого ребенка вакцинируют.

Минздрав тоже начал серьезную подготовку к приходу нового штамма «омикрон». Если сейчас в регионе развернуто 2 343 койки для помощи пациентам с коронавирусом, то постепенно коечный фонд планируется увеличить до 7 500 коек. Это рекордное для региона число за все время пандемии.

Увы, формирование такого резерва «ковидных» коек неизбежно повлечет за собой сокращение оказания плановой медицинской помощи.

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