В Пермском крае открыли десятую ледовую переправу

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Чусовском городском округе открыли десятую ледовую переправу. Ледовая дорога через реку Чусовая соединяет село Сева в районе урощище Ванево. Она может выдержать транспорт весом до 7 тонн.

В главном управлении МЧС по Пермскому краю напомнили список уже открытых переправ и рассказали, какой транспорт может ездить по каждой из них:

- в районе села.Троица до поселка Ильича на Сылве - до 3 тонн;

- у деревни Мостовой до села Насадка на Сылве в Кунгурском районе - до 3 тонн;

- возле поселка Юго-Камск на Каме под Оханском - до 5 тонн;

- в районе деревни Тюлькино на Каме под Соликамском - до 25 тонн;

- в Косинском округе на реке Коса - до 10 тонн;

- в Гайнском округе у поселка Касимовка на Каме - до 20 тонн;

- у поселка Кебраты на Каме - до 10 тонн;

- переправа ООО «Верхнекамье-Лес» в районе урочища «Пернояг» на Каме - до 35 тонн;

- в Чусовском городском округе от поселка Верхнечусовские Городки до Красной горки на Чусовой - до 10 тонн.

Сотрудники МЧС напомнили автовладельцам, что пользоваться нужно только официальными ледовыми переправами.

- Выход людей и выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, влечет административную ответственность. На граждан - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, - напомнили в МЧС.

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