. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали о том, какой будет в Прикамье погода с 14 по 21 января 2022 года.

Экстремальных морозов нынешней зимой пока не было. Зато жителей Прикамья погода испытывает другими напастями: скачками температур – «погодными качелями». А вот теперь к ним прибавится еще и низкое давление воздуха.

- Главной особенностью погоды в выходные дни будет очень низкое атмосферное давление, которое захватит обширные территории, - говорит инженер ГИС-центра, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Продолжится циклоническая деятельность: очередной снегопад ожидается в субботу во второй половине дня, который может продолжаться до воскресенья. Причем, очень много снега выпадет на юге края, где обычно с осадками проблема. Прирост снежного покрова в ближайшие дни будет значительным.

Температура воздуха в субботу будет колебаться в районе -10 градусов.

В воскресенье ожидается некоторое похолодание. В течение дня будет от -12 до -14 градусов.

Ночь на понедельник будет холодной – от -15 до -20 градусов.

В понедельник и вторник вновь ожидается потепление. Столбик термометра в дневные часы может подняться до -6… -7 градусов.

- А вот дальше с погодными прогнозами наступает неопределенность, говорит Андрей Шихов. - Возможно, на нас начнет оказывать влияние Сибирский антициклон. Тогда осадки будут ослабевать, и вероятно понижение температуры. Хотя каких-то заметных отклонений от нормы в ту или другую сторону вероятнее всего мы не увидим, по крайней мере, до конца следующей недели.

Как отмечает Андрей Шихов, январская погода в Прикамье вполне укладывается в климатическую норму, и каких-либо погодных аномалий в ближайшее время не ожидается.

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