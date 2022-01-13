«Парма» оступилась на голландцах

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пермский БК «Парма-Париматч» потерпел первое поражение во втором раунде Кубка ФИБА Европа. 13 января наши баскетболисты принимали на паркете УДС «Молот» БК «Лейден» из Нидерландов, представляющий одноименный город. Матч завершился победой гостей со счетом 88:91.

Напомним, 8 декабря в квартете «I» пермяки на выезде обыграли варшавскую «Легию» (72:70), а 13 декабря - немецкий «Байройт». Перед игрой пермский клуб лидировал в турнирной таблице группы.

Игра началась для хозяев непросто: гости здорово стартовали и выиграли первую четверть – 24:17. Однако во второй четверти пермяки показали, кто в доме хозяин и начали действовать активнее: 28:21 и 45:45 по итогам первой половины встречи.

В третьей части матча пермяки бросились закреплять успех и у них это получилось: 68:60. Преимущество в восемь очков пусть и выглядело шатким, но давало надежду на победу. Оставалось лишь довести дело до конца.

Решающую четверть команды начали при равенстве, но после «Парма» начала терять инициативу и растеряла все набранные в третьей четверти очки отрыва. В концовке команды сравнялись, но нашим баскетболистам не хватило где-то хладнокровия, а где-то везения. В итоге – 88:91.

Самыми результативными игроками матча стали капитан «Пармы» Евгений Воронов, защитник пермяков Джеремайя Хилл и форвард «Лейдена» Эйнарас Тубутис – у всех по 19 очков.

После матча «Парма» сохранила первую строчку турнирной таблицы квартета «I». Только теперь пять очков набрал сегодняшний соперник нашего клуба - «Лейден». Три очка у «Легии». Два - у немецкого «Байройта». Дальше по турниру проходят первые две команды группы.

Следующий матч в Кубке ФИБА Европа - против «Легии» из Варшавы - состоится 26 января в Перми.

Напомним, на протяжении последних месяцев «Парма» набрала отличный ход. Спорт, как и история, не терпит сослагательного наклонения. Но в случае сегодняшнего успеха «Парма» могла одержать пятую победу подряд во всех турнирах.

Добавим, что в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ «Парма» не проигрывает три матча кряду. Последний раз наши баскетболисты дома проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань» 11 декабря (85:90). После, 19 декабря одержали феерическую победу над «Астаной» (108:101). А завершили 2021 год выездной победой над «Енисеем» - прямым конкурентом за место в плей-офф лиги (78:61).

Начался 2022 год у пермяков с сенсационной победы над одним из сильнейших клубов России – петербургским БК «Зенит» - 77:67. Серия побед подняла «Парму» на пятое место турнирной таблицы Единой лиги ВТБ.

КСТАТИ

Следующий матч «Парма» проведет уже в воскресенье, 16 января. Соперником пермяков станет саратовский «Автодор», забравшийся аж на третье место турнирной таблицы лиги ВТБ. Как минимум, будет интересно! Игра состоится в пермском УДС «Молот» (0+).