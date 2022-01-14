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Происшествия14 января 2022 12:57

В квартире в Перми нашли мумию женщины

Труп обнаружили в Орджоникидзевском районе
Виктор Правдин
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Фото: pixaby

Фото: pixaby

В пермской квартире нашли мумию умершей женщины. Об этом "КП" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Вечером в четверг, 13 января, в экстренные службы города позвонила пожилая женщина и попросила о помощи. Ей нужно было попасть в квартиру к своей родственнице по улице Вильямса, которая с 20 ноября не выходила на связь.

- В присутствии полицейских спасатели вскрыли дверь. В квартире обнаружен мумифицированный труп женщины, которая покончила с собой, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

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