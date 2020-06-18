2020-06-18T14:08:56+03:00
Происшествия

В доме в Прикамье пожарные обнаружили мумию [осторожно, шокирующий контент]

Вероятнее всего, женщина, которой принадлежит тело, погибла несколько месяцев назад
Виктор Правдин
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Сейчас полицейские устанавливают ее личность и обстоятельства гибели. Фото паблик "Кунгурская служба спасения" ВКонтактеСейчас полицейские устанавливают ее личность и обстоятельства гибели. Фото паблик "Кунгурская служба спасения" ВКонтакте
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Утром в четверг, 18 июня, в пожарную часть города Кунгур поступило сообщение о возгорании в доме по улице Мамонтова, 4. Когда огнеборцы приехали на вызов, огнем было охвачены цокольный и первый этаж дома. Пожарным сбили пламя и приступили к осмотру дома.

Пожар произошел в доме по улице Мамонтова, 4. Фото предоставлено очевидцем

Пожар произошел в доме по улице Мамонтова, 4. Фото предоставлено очевидцем

- В одной из комнат пожарные обнаружили мумию, - рассказывает источник, знакомый с ситуацией. - Точно известно, что это женщина. Вероятнее всего, она погибла несколько месяцев назад. Сейчас полицейские устанавливают ее личность и обстоятельства гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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