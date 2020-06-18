В доме в Прикамье пожарные обнаружили мумию [осторожно, шокирующий контент]

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:08:56+03:00

Вероятнее всего, женщина, которой принадлежит тело, погибла несколько месяцев назад

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Утром в четверг, 18 июня, в пожарную часть города Кунгур поступило сообщение о возгорании в доме по улице Мамонтова, 4. Когда огнеборцы приехали на вызов, огнем было охвачены цокольный и первый этаж дома. Пожарным сбили пламя и приступили к осмотру дома.

Пожар произошел в доме по улице Мамонтова, 4. Фото предоставлено очевидцем

- В одной из комнат пожарные обнаружили мумию, - рассказывает источник, знакомый с ситуацией. - Точно известно, что это женщина. Вероятнее всего, она погибла несколько месяцев назад. Сейчас полицейские устанавливают ее личность и обстоятельства гибели.

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ИСТОЧНИК KP.RU