В Перми нашли мертвым пропавшего 31-летнего программиста

Мужчине был всего 31 год.

В Перми найден мертвым ранее пропавший 31-летний программист Андрей Н. Об этом "КП" рассказала бывшая супруга мужчины и подтвердили в поисковом отряде памяти Ирины Бухановой.

Напомним, о том, что Андрей пропал в социальных сетях сообщила его бывшая супруга Екатерина. Она рассказала, что последний раз Андрея видел его знакомый у стадиона «Авангард» в Закамске 4 января. После этого он бесследно исчез. Больше недели мужчину искали волонтеры и полицейские, но, к сожалению, сегодня, 13 января, его нашли мертвым.

«К сожалению, Андрея нашли погибшим, - сказала его бывшая жена Екатерина. - Он был в своей квартире. Причину смерти будут выяснять эксперты».

Ранее Екатерина рассказала, что узнала об исчезновении бывшего мужа от его работодателя. Ей позвонили и спросили, не знает ли она, где Андрей. Телефон умершего был выключен, родственники написали заявления в полицию, ведь раньше Андрей никогда не пропадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ужасная смерть: Стало известно, как умер 27-летний пермяк, пропавший в новогоднюю ночь

27-летнего мужчину обнаружили недалеко от места исчезновения (Подробнее...)