В праздники ледовый парк на эспланаде посетили 24 тысячи человек

Фото: Администрация города Перми

В прошедшие новогодние праздники ледовый парк на пермской эспланаде посетили 24 тысячи человек. Такой цифрой поделились в пресс-службе администрации Перми.

Напомним, этой зимой на территории эспланады открылся ледовый парк «Новогодье», оборудованный ледовыми фигурами и смотровыми площадками. Все дни каникул здесь, у главной новогодней ели, проходили интерактивные развлечения и зимние забавы для гостей парка.

Добавим, этой зимой впервые на площадке нового амфитеатра пермской набережной разместился каток. Первые два дня начавшейся недели он не работает, но уже завтра будет готов вновь принять гостей. Его за праздники посетили более 8 тыс. человек.

Ледовые локации расположены не только в городском центре Перми. Так, комплекс в парке «Счастье есть» посетили более 25 тыс. человек, парк им. Миндовского принял 67 тыс. гостей, а парк им. Чехова – около 52 тыс.