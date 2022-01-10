В Перми на два дня закроют каток на набережной

Фото: Пермская дирекция

В краевой столице на два дня закроют новый каток на набережной Камы. Об этом сообщили в администрации Перми.

Так как в новогодние праздники ледовый объект принял тысячи гостей, ледовому покрытию требуется обновление. Поэтому 10 и 11 января он будет закрыт. Кроме того, на каток обрушился сильный снегопад: необходимо очистить как лед, так и прилегающую территорию.

Вновь примет гостей каток в среду, 12 января.

Напомним, каток на набережной открылся в конце декабря. Он расположился на площадке новоиспеченного амфитеатра.