Пермская служба спасения переедет в новое здание до конца года

Фото: Виталий Кокшаров

Пермская городская служба спасения начала переезд в новое здание по улице Ижевской, 25. Об этом «Комсомолке» рассказали в мэрии города.

Так, под размещение учебно-тренировочного комплекса пермских спасателей реконструировали бывшую автобазу. Сейчас служба спасения ютится в разных частях города в стесненных условиях.

Теперь спасатели разместятся в здании, площадь которого составляет 2,7 тыс. квадратных метров. Переезд завершится до конца года.

Отметим, в новом здании есть все, что нужно пермскому спасателю: большой спортивный зал с тренажерами, бассейн для водолазов. Современная теплодымокамера и многоуровневый комплекс-скалодром.

Помимо этого, в новом помещении появились теплые гаражи для стоянки и ремонта техники и учебные классы для занятий.