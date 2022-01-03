В квартире в Перми нашли мумию человека

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В квартире в Перми нашли мумию мужчины. Об этом "КП "сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ночью 3 января в экстренные службы Перми позвонила супружеская пара. Они сказали, что находятся в доме по улице Репина в Орджоникидзевском районе и не могу открыть дверь в квартиру родственника, а также добавили, что с ним они не виделись уже год. На место вызова приехали спасатели и участковый.

- Спасатели открыли дверь механическим способом с использованием вставленного в замок с внутренней стороны двери ключа. В квартире обнаружен мумифицированный труп хозяина, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

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