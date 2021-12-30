За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 445 человек

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Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае постепенно снижается. За последние сутки в регионе провели 9 137 ПЦР-исследований по результатам которых опасную инфекцию диагностировали у 455 жителей края.

По состоянию на утро 30 декабря в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 276 966 человек. 1 207 062 жителя завершили курс вакцинации.

В "красных зонах" стационаров, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов. Из них 80 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 443 человека. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 159 708.

Кстати, накануне Минздрав сообщил, как будут работать в новогодние каникулы 2022 поликлиники, больницы и пункты вакцинации Пермского края. Стационары, травмпункты, служба скорой помощи, санитарная авиация с 1 по 9 января 2022 года будут работать круглосуточно. Также медики рассказали о необходимых мерах предосторожности в новогодние праздники. Подробности читайте в нашем материале.