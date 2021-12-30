В новогоднюю ночь каток на набережной будет работать до 4 утра

Каток на набережной будет работать ежедневно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каток на набережной ежедневно будет работать с 10.00 до 22.00. А в новогоднюю ночь желающие покататься на коньках с видом на Каму могут делать это до четырех часов утра. Выход на лед со своими коньками бесплатный. Прокат коньков - за отдельную плату.

Другие бесплатные катки будут работать только с 4 января - по вторникам, средам и пятницам с 20.00 до 22.00.

Выйти на лед приглашают муниципальные катки «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Авангард» (улица Светлогорская, 14), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у Пермской печатной фабрики – филиала АО «Гознак» (улица Кавалерийская, 3а).

- Посещать бесплатно эти катки могут все желающие, имеющие QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, - рассказали в городской администрации.