Суд оштрафовал охранявшее ПГНИУ во время стрельбы ЧОП

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Фото: Григорий СЕРЕДКИН
ЧОП «Арсенал-Регион», охранявшее ПГНИУ в день стрельбы, оштрафовано на 100 тыс. руб. Об этом сообщает издание Business Class.
Напомним, ведомство требовало привлечь ЧОП к административной ответственности за грубые нарушения условий лицензии на охранную деятельность.
Так, прокуратура выявила следующие нарушения, допущенные охранным предприятием:
- Сотрудники прибыли по сигналу тревожной кнопки без шлема, бронежилета и служебной карточки;
- 11 сотрудников ЧОП не имели личных карточек, что затрудняло определение их принадлежности к конкретной охранной организации.
Решение суда еще может быть обжаловано.
Напомним, 20 сентября 2021 года студент-первокурсник ПГНИУ Тимур Бекмансуров устроил бойню в университете. Он прошел с дробовиком на территорию вуза и расстреливал всех, кто попадался на его пути. Шесть человек погибли. Более 40 пострадали.