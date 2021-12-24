В Перми на пожаре в жилом доме погиб мужчина

Пихтовая, 28а. Фото: Подслушано Загарье/ВКонтакте

На пожаре в Свердловском районе Перми погиб мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Пожар начался утром 23 декабря в двухэтажном здании по улице Пихтовая, 28а. Горел не весь дом, а угловая квартира. На место ЧП выехали 6 единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. Когда огнеборцы справились с огнем, в доме они обнаружили труп мужчины.

- Личность погибшего устанавливается, по факту произошедшего проводится проверка, - сообщили в пресс-службе МЧС

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